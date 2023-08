Diocesi: Savona, al via nella parrocchia San Bernardo i festeggiamenti per il patrono

La parrocchia San Bernardo, a Savona (diocesi di Savona-Noli), si appresta a festeggiare il proprio patrono. Oggi, giovedì 17 agosto, alle ore 20,30, in chiesa si terranno il canto dei vespri e un omaggio floreale all’effigie dell’abate e dottore della Chiesa. I fedeli sono invitati a portare fiori in offerta presso la “cassa”. A seguire i “Giochi di San Bernardo” con i ragazzi dell’Oratorio “Don Bosco” della parrocchia San Dalmazio Martire del quartiere Lavagnola.

Venerdì 18 agosto sempre alle 20,30 i vespri e a seguire la presentazione della mostra “San Bernardo, renovator saeculi” e una gara di torte. Sabato 19 agosto alla stessa ora il canto dei primi vespri della memoria liturgica e a seguire un’elevazione musicale con il coro parrocchiale.

Domenica 20 agosto, giorno della festa, alle 12,30 sarà possibile condividere il pranzo comunitario. Alle 18 il parroco, don Camillo Podda, officerà la messa solenne, a seguire avrà luogo la processione fino al santuario Nostra Signora di Misericordia con la venerata effigie e la sacra reliquia del patrono. I residenti lungo il percorso sono invitati ad addobbare finestre e balconi con luci e drappi. Al rientro la benedizione solenne con la reliquia.

Nei giorni della festa saranno attivi la distribuzione di anguria e bibite, un mercatino di prodotti artigianali, il cui ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali, e una pesca di beneficenza in favore dell’Unione sportiva Letimbro.