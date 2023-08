Cronaca: Banco Alimentare Lazio, furto alla sede di Aprilia. Visconti (presidente), “costernati e addolorati”

(Foto: Banco Alimentare Lazio)

Ieri mattina all’alba i ladri hanno forzato le serrande del magazzino Banco Alimentare del Lazio, nella sede di Aprilia, all’interno del Polo CulturAprilia lungo la via Pontina.

“I responsabili hanno devastato i nostri spazi, portato via generi alimentari, destinati alla distribuzione dei prossimi mesi, e rubato un furgone”, la denuncia del Banco Alimentare del Lazio. Il mezzo in questione è un autofurgone Fiat Ducato Diesel, targato BA578JJ, recante il logo Banco Alimentare. “Avevamo appena potuto sistemarlo grazie a una donazione e anche in questi giorni di festa e riposo le organizzazioni nostre partner lo stavano utilizzando per il recupero delle eccedenze”, afferma il presidente Giuliano Visconti. “Ci auguriamo che venga ritrovato in condizioni tali da consentirne l’utilizzo immediato e non danneggiare ulteriormente i beneficiari finali della nostra azione. La città di Aprilia e il suo cuore solidale non meritano atti di questo tipo”, osserva.

“Siamo costernati e profondamente addolorati -. prosegue Visconti -. Quest’azione vile è una ferita per tutti noi e soprattutto per le volontarie e i volontari che fino alla scorsa settimana hanno lavorato incuranti del caldo per garantire un servizio alle persone e alle famiglie in difficoltà”.

Il Banco Alimentare del Lazio quotidianamente assiste oltre 110mila persone in difficoltà su tutto il territorio della Regione, di queste oltre 3.400 solo ad Aprilia. Nel solo magazzino pontino nel corso del 2023 sono stati distribuiti circa 150mila kg di prodotto alimentare.

“Troviamo curioso che il destinatario di questa azione criminale siamo stati proprio noi che siamo una realtà quotidianamente al fianco dei più deboli nella lotta alla povertà, e che non ha mai rifiutato il proprio sostegno alimentare a nessuno”, conclude il presidente.

Le necessità di ricostruire e la perdita del mezzo hanno causato un forte danno economico all’Associazione. Chi volesse esprimere la propria vicinanza può farlo inviando una mail all’indirizzo segreteria@lazio.bancoalimentare.it o una donazione con bonifico bancario a Banco Alimentare del Lazio Odv.