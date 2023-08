Diocesi: Adria-Rovigo, morto don Antonio Bertoli. Il 21 agosto i funerali presieduti dal vescovo Pavanello a Mestre

foto diocesi Adria-Rovigo

Lutto nella diocesi di Adria-Rovigo. Nella notte dell’Assunta è morto a 98 anni don Antonio Bertoli, parroco emerito di Frassinelle-S. Bartolomeo. “Confortati dalla speranza cristiana nella resurrezione dei morti – si legge in una nota della diocesi – lo annunciano il vescovo di Adria-Rovigo Pierantonio Pavanello unitamente al presbiterio diocesano, i cari Gaetano, Elena, Maria Luisa ed i nipoti tutti, chiedendo preghiere di suffragio per l’amato sacerdote che, in oltre 74 anni di servizio presbiterale, si è speso a Fratta, Arquà, San Basilio di Ariano, Frassinelle e negli ultimi anni come umile generosità a Mestre”.

Le esequie, presiedute da mons. Pavanello, saranno celebrate lunedì 21 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace in via Varrone a Mestre (Ve).