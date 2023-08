Germania: grande successo per i Cantori della Stella, la colletta per l’Epifania 2023 ha prodotto 45,5 milioni di euro

I giovani Cantori della Stella “Sternsinger” tedeschi hanno raccolto 45,5 milioni di euro durante la campagna nazionale dal 29 dicembre 2022 all’Epifania 2023: la passata raccolta dei Dreikoenigssingen ( I 3 Re Cantori) si è nuovamente sviluppata su strada, casa per casa dopo due inverni pandemici con grandi restrizioni. Le donazioni sono state di nuovo significativamente più alte, hanno annunciato ieri con un comunicato congiunto ad Aquisgrana e Düsseldorf l’organizzazione missionaria dei bambini “Die Sternsinger” e la Federazione della gioventù cattolica tedesca (Bdkj). A causa delle rinunce alle tradizionali visite domiciliari, nel 2021 sono stati raccolti circa 38,2 milioni di euro e nel 2022 circa 38,6 milioni di euro. I giovani cantori cantanti sono considerati la più grande campagna di solidarietà al mondo di bambini a favore di bambini. Il presidente del dell’organizzazione missionaria dei bambini, responsabile dei Sternsinger, Dirk Bingener, ha parlato di un risultato della colletta molto incoraggiante e molto buono: “Se si considera che all’inizio dell’anno molte persone erano preoccupate per l’aumento dei prezzi e per altri sviluppi, il risultato è ancora più impressionante”. Il presidente federale del Bdkj, Stefan Ottersbach, ha spiegato che i ragazzi e le ragazze hanno dato un prezioso contributo a una maggiore solidarietà e giustizia con la loro campagna di raccolta. Si percepiva chiaramente anche la gioia per il riavvio dei gruppi in quasi tutte le parrocchie e il crescente impegno all’interno delle associazioni giovanili. Verso la fine del 2023, i cantanti si faranno strada verso la gente per la loro 66a campagna Dreikönigssingen. “Insieme per la nostra terra – in Amazzonia e nel mondo” sarà il suo motto. La campagna si aprirà il 29 dicembre a Kempten, nella diocesi di Augsburg.