Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica del Madagascar

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Andry Nirina Rajoelina, presidente della Repubblica del Madagascar, il quale ha successivamente incontrato mons. Miroslaw Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.

“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali, nonché per il contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società malgascia”, si legge in una nota della Sala Stampa vaticana.

“Nel prosieguo della conversazione, ci si è soffermati su diverse tematiche di carattere nazionale e internazionale, tra le quali la guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello globale, le situazioni di crisi che interessano il Continente africano e la possibilità di procedere nello studio della redazione di un Accordo bilaterale, quale ulteriore segno di rispettosa collaborazione”, ricorda la nota.