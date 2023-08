Facoltà Teologica Pugliese: Dicastero per la cultura e l’educazione, don Vito Mignozzi nominato preside per un secondo quadriennio

(Foto: don Vito Mignozzi)

La Facoltà Teologica Pugliese comunica oggi, in una nota, che, in data 19 luglio 2023, il Dicastero per la cultura e l’educazione ha nominato don Vito Mignozzi preside della Facoltà Teologica Pugliese per il quadriennio 2023-2027, riconfermandolo per un secondo mandato nel suo ufficio. Don Mignozzi è presbitero della diocesi di Castellaneta (Ta). Ha conseguito la licenza e il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e la laurea magistrale in Scienze filosofiche presso l’Università del Salento. È professore ordinario della Facoltà Teologica Pugliese nella quale insegna Ecclesiologia e Teologia dei Sacramenti. È membro del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Cei e della Presidenza del Cammino sinodale delle Chiese in Italia. Nella sua diocesi ricopre l’incarico di vicario episcopale per il settore Evangelizzazione. È vicepresidente dell’associazione teologica italiana. è consultore teologo presso il dicastero delle cause dei Santi. Nel mese di giugno 2023 è stato nominato da Papa Francesco tra i teologi scelti per la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che avrà luogo a Roma nel prossimo mese di ottobre.

A don Mignozzi “gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità accademica per il suo incarico, auspicando sempre nuovi sviluppi per il futuro della nostra Facoltà e del suo servizio alla missione della Chiesa”, conclude la nota.