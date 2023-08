Migranti: Coldiretti, “via libera all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari per il lavoro stagionale”

“Via libera all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero”. Lo rende noto la Coldiretti nell’evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell’avvio delle importanti campagne di raccolta delle mele e della vendemmia. “Per accelerare le procedure il Dpcm – sottolinea la Coldiretti – riserva alle associazioni datoriali 15.000 quote sulle 40.000 previste, che saranno utilizzate a scorrimento rispetto alle domande già presentate alla data di pubblicazione del Dpcm”. “Le quote previste dal Dpcm integrativo – precisa la Coldiretti – sono state già ripartite, con apposita circolare, tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome, dalla Dg-Immigrazione del Ministero del Lavoro sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale”.