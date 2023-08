Assunta: mons. Parisi (Lamezia Terme), “andare nel mondo con la forza dell’amore per superare inimicizia e mancanza di pace”

foto Lamezia Terme

“In questa festa della Madonna di Dipodi voglio augurare a tutta la Chiesa lametina, qui stasera in modo così forte rappresentata, che davvero noi possiamo andare dentro il mondo con la forza dell’amore e dire al mondo che è possibile far continuare la vita anche là dove c’è la divisione, l’inimicizia, la mancanza di pace. Là dove c’è la morte è possibile che la vita continui e questa vita continua solo se siamo capaci di amare. Lo auguro di tutto cuore a me ed anche ad ognuno di voi come frutto maturo di questa festa della Madonna di Dipodi”.

Con queste parole mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, ha concluso la sua omelia nel corso della messa vespertina della festa dell’Assunzione di Maria che ha presieduto la sera del 14 agosto, in occasione della festa della Madonna di Dipodi a Feroleto.

Secondo il presule, “la grandezza di Maria” è l’avere accolto “dentro di sé l’amore stesso di Dio. Maria – ha spiegato – non si è chiusa nella sua casetta di Nazareth, ma ha preso il figlio Gesù e lo ha consegnato al mondo”. Di qui la sollecitazione a “prendere sul serio la nostra fede, nonostante i nostri limiti. Anzi, attraverso nostri limiti che ci dicono di abbassare la testa, di riflettere, pensare, di arrivare alla consapevolezza di quello che si è. E, una volta che uno arriva alla consapevolezza di conoscere ciò che è, il Signore non lo abbandona perché è proprio dentro il limite, è proprio dentro l’esperienza del vuoto che noi facciamo nella esperienza concreta della nostra vita, è proprio lì che il Signore scende, riempie quel vuoto e ci arricchisce”.