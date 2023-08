Austria: Caritas Socialis, con il nuovo centro di Kalksburg sono ormai 13mila le persone assistite

L’anno scorso, Caritas Socialis (Cs) ha consigliato e sostenuto quasi 13.000 persone con le offerte assistenziali di fine vita. Le suore delle varie comunità hanno registrato 5.102 clienti e 7.769 contatti di consulenza, come si evince dal rapporto annuale 2022. Oltre all’hospice e alle cure palliative, sono state assistite anche persone affette da demenza e sclerosi multipla. Sono state inoltre rese disponibili offerte per persone in lutto, famiglie e bambini. La Caritas Socialis è stata fondata nel 1919 da Hildegard Burjan (1883-1933) come comunità spirituale di suore con il compito di alleviare il disagio sociale. Oggi, Cs si concentra su tre aree principali: assistenza e accompagnamento della demenza, cultura dell’hospice e sostegno e accompagnamento di famiglie e bambini. “Affinché il supporto vitale abbia successo fino alla fine, abbiamo bisogno di dipendenti e volontari che diano alle persone tempo e spazio per invecchiare con dignità e poter finalmente vivere la vita fino alla fine”, ha affermato la superiora generale della comunità religiosa, sr. Susanne Krendelsberger, così come l’amministratore delegato di Cs, Robert Oberndorfer, ha evidenziato come, in particolare, gli oltre 800 dipendenti a tempo pieno e 500 volontari con il loro lavoro, “diano con cura spazio e tempo alla preziosità della vita durante la morte”. Krendelsberger ha ricordato come, durante la fase progettuale del nuovo centro Cs Kalksburg a Vienna-Liesing sono state fatte delle ricerche di mercato con le domande “Cosa rende una casa di cura e un centro diurno speciali per lo spazio abitativo? Che funzione hanno per i volontari e in che modo la terapia centrata sulla dignità può aiutare i clienti? Cosa rende lo spazio abitativo Cs uno spazio abitativo sostenibile?”:

nello spirito della sua fondatrice, Hildegard Burjan, la Caritas Socialis si considera sempre “come qualcosa in divenire”, ha affermato Krendelsberger. “Siamo sempre alla ricerca di soluzioni su come possiamo fare qualcosa di meglio in modo che ci sia una migliore qualità della vita”, dice la suora. Il Cs Kalksburg è anche un luogo “dove c’è molta conoscenza specialistica nell’assistenza e nel supporto”. “Qui abbiamo creato un luogo dove si crea la qualità della vita”, ha affermato. La struttura Cs Kalksburg è un centro con assistenza in hospice per persone con grave demenza e uno diurno per pazienti esterni. È presente anche un centro assistenziale diurno per anziani.