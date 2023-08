Meeting di Rimini: presente anche l’Università Cattolica con docenti, studenti, alumni e quattro talk speciali

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è presente al Meeting per l’amicizia tra i popoli 2023. Nove i docenti dell’Ateneo coinvolti attivamente e diversi i contributi che l’Ateneo offre alla kermesse organizzata a Rimini che quest’anno ha come titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Vi sarà anche uno stand dedicato nella hall sud della Fiera dove scoprire la proposta educativa e i contenuti multimediali della Cattolica.

Domenica 20 agosto, Simona Beretta, direttrice del Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa, interverrà alle 17 in auditorium isybank D3 durante “Amicizie inesauribili. Dorothy Day e l’amicizia sociale”, incontro dedicato alla figura della fondatrice del Catholic Worker Movement a New York. Lunedì 21, sempre alle 17 ma in Sala B2, i docenti Antonella Sciarrone Alibrandi e Wael Farouq saranno sul palco de “L’amicizia fra le culture. Culture che curano l’amicizia”. Lunedì 21 in sala Conai A2 alle 13 il docente di Teologia don Stefano Alberto dialogherà con il docente della NYU Law School Joseph H.H. Weiler sul tema “L’amicizia nella Bibbia”.

La sostenibilità del sistema sanitario sarà uno dei focus di “Leader, ma non lo sappiamo. La ricerca clinica in Italia”, mercoledì 23 alle 19 in Sala Ferrovie dello Stato B2 a cui parteciperà Franco Locatelli, docente di Pediatria generale e specialistica in Cattolica. I docenti Mauro Magatti, Alessandro Rosina e Chiara Giaccardi saranno invece i protagonisti di “Piano B, nuove mappe per chi ci crede ancora”. Piano B è un manifesto per il cambiamento del Paese che vuole rimettere al centro formazioni sociali e corpi intermedi, uniti da una amicizia ideale. L’incontro di presentazione del manifesto, in programma giovedì 24 alle 13 in Sala Conai A2, sarà moderato dalla giornalista di SkyTg24 Tonia Cartolano, alumna dell’Ateneo. Venerdì 25 in Sala Neri Generali-Cattolica alle 17 il docente di Storia Contemporanea Agostino Giovagnoli racconta Aldo Moro e il suo rapporto con i giovani.

Ma al Meeting 2023 ci sarà anche spazio per alcuni brevi talk organizzati direttamente dall’Ateneo, tutti alle 11.30. Il 21 agosto, “La Dottrina Sociale della Chiesa come esperienza di amicizia e di comunità” con Simona Beretta; il 22, “Eugenio Corti e l’Università Cattolica: una storia di gratitudine e amicizia” con Giuseppe Langella ed Elena Rondena; il 23 “Largo Gemelli: una casa anche per Giovanni Testori” con Giuseppe Frangi, infine il 24 agosto sarà la volta di “I giovani e l’amicizia, un racconto sempre nuovo” con Alessandro Rosina.