Canada: “Uniti in Cristo”, cattolici ed evangelici insieme per incontri, momenti di preghiera e conferenze durante il mese di agosto

(Foto: Matteo Calisi)

Si è svolto a Toronto, in Canada, l’11 agosto scorso, presso la Catch the Fire Church, fondata dal pastore John Arnott, l’annuale Meeting “Uniti in Cristo” (Uic-Canada), un’organizzazione che promuove la riconciliazione tra cristiani evangelici (di varie denominazioni) e cattolici. United in Christ International (unitedinchrist.com) è sorta negli Stati Uniti d’America nel 1993 su iniziativa del laico Matteo Calisi, leader internazionale del Rinnovamento carismatico cattolico e fondatore della Comunità di Gesù nel 1983 a Bari, Italia. United in Christ è anche membro della Pentecostal/Charismatic Churches of North America (Pccna) che raduna circa 40 milioni di chiese organizzazioni pentecostali/carismatiche del Messico, Usa e Canada (pccna.org).

L’incontro di Toronto ha messo a fuoco l’attuale scenario internazionale del dialogo fraterno (distinto da quello teologico) tra cattolici ed evangelici e le implicazioni dei gesti di amicizia compiuti da Papa Francesco con importanti leader di diversi movimenti evangelici pentecostali.

Oltre alle relazioni degli oratori intervenuti al meeting, i partecipanti hanno anche ascoltato la testimonianza dell’incontro ecumenico dei giovani cattolici ed evangelici partecipanti alla Giornata mondiale della gioventù svoltosi presso lo Stadio della Luce a Lisbona. Circa 40mila cattolici ed evangelici uniti hanno proclamato la Signoria di Cristo attraverso una maratona di musica, lode e adorazione con testimonianze di unità e riconciliazione.

“United in Christ International” che ha la sua sede a Dallas in Texas sorge come esperienza analoga ad altre iniziative di “ecumenismo spirituale” nel solco della missione internazionale della Comunità di Gesù e consolidatesi nel tempo in diverse nazioni: Cci “Consultazione carismatica italiana” (Italia dal 1992), Uic “United in Christ” (Canada dal 2010 – Regno Unito dal 2011), Creces “Comunione rinnovata tra cattolici ed evangelici nello Spirito Santo” (Argentina dal 2004); Encristus “Incontro tra i cristiani che cercano l’unità e la santità” (Brasile dal 2008).

Il calendario delle attività ecumeniche di United in Christ in Canada sono proseguite con la Conferenza ecumenica “Fire and Fusion” nella arcidiocesi di Ottawa-Cornwall – che ha visto la partecipazione di leader evangelici e cattolici presso due sedi: Venerdì 11 agosto 2023 presso la West Ottawa Community Church (evangelica) del pastore Chuck Balik e Sabato 12 agosto presso St Philip’s Parish and St Clare’s Mission Parish guidati da padre Bob Poole (cattolica), i temi affrontati sono stati: “Cosa dice lo Spirito Santo alle Chiese sull’unità dei cristiani” e “Il ministero della guarigione e della liberazione nella Chiesa”.

Il 14 agosto presso la Hamilton Christian Fellowship della Catch the Fire Church, del pastore Robert Cowling, si è svolto un incontro di preghiera per l’unità nel Corpo di Cristo con i principali leader della Chiesa di tutte le diverse denominazioni cristiane della città.

Per il secondo anno consecutivo altre attività ecumeniche di United in Christ sono programmate dal 18 al 20 agosto presso l’arcidiocesi di Vancouver e la diocesi di Nelson, nella Columbia Britannica e vedranno la partecipazione dell’arcivescovo John Michael Miller e del vescovo Gregory Bittman. Due importanti conferenze ecumeniche affidate alla cura del diacono Richard Chau, direttore dell’Ufficio ecumenico dell’arcidiocesi di Vancouver, si svolgeranno presso la Costal Church (pentecostale) del pastore Dave Koop e al Wetwood Church (pentecostale) retta dal pastore Giulio Gabelli di origini italiane e impegnata nel dialogo con le comunità ebraiche.

Questi incontri hanno lo scopo di promuovere una maggiore unità tra i leader delle chiese locali alla luce dei documenti ecumenici pubblicati in Canada. Il primo documento si intitola “Cattolici ed Evangelici in Canada”, una guida allo studio creata dalla Evangelical Fellowship of Canada e dalla Canadian Conference of Catholic Bishops National Dialogue (2010). Il secondo documento “I nostri vicini: cattolici ed evangelici in Canada” è la nuova guida sviluppata e pubblicata dal Gruppo di lavoro istituito nel 2010 dalla Conferenza dei vescovi cattolici del Canada (Cecc) e dall’Alleanza evangelica del Canada (Aec), allo scopo di favorire il dialogo reciproco.