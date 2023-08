Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, stasera un incontro sul beato Luciani con il giornalista Scopelliti e mons. Marcuzzo

Un viaggio nella vita e nella storia del beato Luciani: stasera, alle ore 21, presso la Sala Emigranti di Canale d’Agordo (Belluno), il giornalista Nicola Scopelliti parlerà di Papa Giovanni Paolo I. Un incontro che porterà a esplorare i segreti di un uomo semplice e di umili origini che, spendendosi con generosità e intelligenza nel suo ministero, è stato chiamato a servire l’umanità e la Chiesa come successore di Pietro. Ad accompagnare Scopelliti in questo viaggio saranno mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, vescovo emerito titolare di Emmaus, e il consigliere regionale Gianpiero Possamai.

Durante la serata Scopelliti presenterà le sue ricerche su Papa Giovanni Paolo I che hanno portato alla nuova edizione de “Lo stupore di Dio” (Edizioni Ares), notevolmente aggiornata e arricchita di ulteriori fatti e aneddoti. Attraverso la lettura del volume viene ripercorsa la vita del beato Albino Luciani, attraverso le sue riflessioni mai scontate, gli interventi sui giornali e le omelie che riflettevano un pensiero limpido e coerente. Grazie ai documenti originali, che ci permettono di apprezzare la genuina figura di Luciani, viene così ricostruito il percorso biografico di questo eminente e umile sacerdote di montagna diventato poi Papa.

In questa nuova edizione, Nicola Scopelliti ha voluto rendere omaggio anche a don Francesco Taffarel (3 dicembre 1936-1° ottobre 2014), custode delle memorie di Albino Luciani. Mons. Francesco Taffarel, parroco di Tarzo (Treviso), fu segretario di Albino Luciani quando questi, fra il 1958 e il 1969, era vescovo della diocesi di Vittorio Veneto.