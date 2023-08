Ferragosto: Sangiuliano (ministro Cultura), “i nostri musei sono una ricchezza dell’Italia. Bene i numeri rilevanti” nel lungo ponte

“I nostri musei sono una ricchezza della nazione, rafforzano l’identità e la consapevolezza della nostra storia. Sono parte essenziale della bellezza che l’Italia offre ai propri cittadini e al mondo. Ogni museo è un’esperienza culturale che merita di essere vissuta. Questi numeri così rilevanti confermano che stiamo facendo un buon lavoro. Ringrazio in primo luogo chi, in questi giorni di vacanza, ha lavorato per garantire la fruibilità dei siti. Ieri mi sono personalmente recato al Colosseo e al Museo nazionale romano per incontrare alcune lavoratrici e lavoratori che, nella giornata di Ferragosto, erano presenti. Grazie per il loro impegno”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i numeri relativi agli ingressi nei musei e parchi archeologici statali durante il lungo ponte di Ferragosto.

Di seguito, in ordine decrescente, i dati complessivi degli ingressi nei principali musei nel ponte 12-15 agosto. Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 95.853; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 62.269; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 53.257; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 35.351; Pantheon 29.034; Galleria dell’Accademia di Firenze 24.415; Reggia di Caserta 18.470; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 17.984; Villae – Villa d’Este 12.438; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 9.374; Reggia di Venaria 8.280; Galleria Borghese 7.720; Parco archeologico di Ercolano 7.015.