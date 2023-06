Scout d’Europa: oggi e domani a Pratica di Mare per la manifestazione aerea del centenario dell’Aeronautica militare italiana

In occasione della manifestazione aerea in programma oggi e domani, 17 e 18 giugno, a Pratica di Mare-Pomezia per il centenario dell’Aeronautica militare italiana, l’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici-Fse è stata chiamata a svolgere servizio. Sono oltre 200 gli scout dell’associazione impiegati nel supporto logistico e sanitario, anche con mezzi della stessa associazione, provenienti da tutta Italia. “Il nostro sarà un piccolo contributo all’interno di una organizzazione importante, quale quella dell’Aeronautica Militare Italiana ma ci permetterà di rendere concreto il Servizio che abbiamo promesso alla Patria”, le parole di Francesco di Fonzo, il presidente dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici-Fse.