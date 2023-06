Diocesi: L’Aquila, domani pellegrinaggio dei malati a Collemaggio per l’Anno della misericordia

Si svolgerà domani, 18 giugno, il pellegrinaggio delle persone malate alla basilica di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila. Alle ore 18 la messa con il rito dell’Unzione degli infermi, sarà presieduta dal card. Giuseppe Petrocchi, vescovo di L’Aquila, assieme al vescovo ausiliare mons. Antonio D’Angelo. Una iniziativa organizzata dalla diocesi aquilana in collaborazione con la sottosezione cittadina dell’Unitalsi, che si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per l’Anno della misericordia, l’indulgenza concessa da Papa Francesco all’indomani della sua visita a L’Aquila. Invitate anche varie associazioni di volontariato che assisteranno i malati durante il pellegrinaggio. Il prossimo 8 luglio saranno i fedeli della diocesi di Avezzano a recarsi in pellegrinaggio a Collemaggio, guidati dal vescovo mons. Giovanni Massaro.