Naufragio nell’Egeo: Padova, mons. Cipolla chiede domani preghiera e campane suonate alle ore 19 per momento di silenzio

La diocesi di Padova comunica che, di fronte all’ennesimo dramma dei migranti consumatosi al largo delle coste greche, che ha registrato decine e decine di vittime e centinaia di persone ancora disperse, tra cui molti bambini, il vescovo mons. Claudio Cipolla, vuole richiamare a i fedeli alla preghiera per le vittime di questa tragedia, per i superstiti, per le famiglie che ancora attendono notizie e perché queste tragedie non si ripetano più. Nello specifico il vescovo di Padova chiede per domani, domenica 18 giugno, un’intenzione di preghiera durante le messe, invitando i parroci a suonare le campane alle ore 19, per richiamare a un momento di silenzio e preghiera per queste vittime.