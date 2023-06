Diocesi: Trapani, il festival dei giovani ad Alcamo con una serata-evento all’insegna della musica

Un band affiatata, ospiti di caratura nazionale e internazionale, momenti di adorazione e preghiera. È il contesto del festival dei giovani “Voglio qualcosa di vero” che torna a dare una nota fresca e giovanile al ricco programma religioso e culturale della festa per la patrona di Alcamo, la Madonna dei Miracoli. L’evento si terrà la sera di lunedì 19 giugno con inizio, alle 20, presso il Teatro Cava Ballo degli Orti e sarà condotto da Margherita Asta della Comunità Volontarie del Vangelo che anche questa volta firma la regia. Dopo un concerto workshop di apertura, sul palco salirà la cantante, autrice e attrice Lidia Schillaci, nota al grande pubblico non solo per la sua voce inconfondibile e la ricca produzione musicale ( tra cui il brano Noi non siamo Capaci dedicata alle vittime della strage di Capaci) ma anche per la partecipazione a fiction per le quali ha anche scritto brani e per essere la vincitrice di Tale e Quale Show su Rai1 due stagioni fa. Nel corso della serata interverranno anche i famosi influencer e youtuber Alessandra Lucca e Francesco Rao, fondatori dell’originale blog 5panie2pesci. Infine, ad Alcamo saranno presenti anche Francesco Lorenzi, cantautore, musicista, produttore discografico, leader e fondatore della rock band The Sun Music e Riccardo Rossi batterista della stessa band. Nel corso della serata sarà dato spazio alla preghiera e all’adorazione eucaristica con il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, che affiderà i giovani della città di Alcamo alla Madonna dei Miracoli. “Tutta la città di Alcamo anela al dialogo con il mondo giovanile e anche la Chiesa è in prima linea in questo sforzo di ascolto e scambio vitale con l’apporto dei nuovi linguaggi – dice il vescovo di Trapani –. Il festival dei giovani, a due giorni dalla grande festa per la Madonna dei Miracoli, è un invito a mettersi in ascolto di giovani che con il linguaggio della musica e attraverso i social sanno raccontare i giovani, parlare ai giovani senza sedurli o blandirli ma con la testimonianza nata dall’incontro col Vangelo. La presenza della diocesi non può mancare e sono certo in un punto di svolta che possa sostenere il dialogo intergenerazionale e istituzionale nella città di Alcamo. Di cuore consegno alla Madonna dei Miracoli, i sogni, le attese spesso sofferte, e le speranza di tutti i nostri ragazzi e ragazze”.