Alluvione Emilia Romagna: raccolta fondi ad Acireale con il triangolare di calcio a 5 con le glorie della serie B

(foto Csi Acireale)

È in programma per venerdì 23 giugno, a partire dalle ore 19 al Palavolcan di Acireale, il triangolare di calcio a 5 per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. L’evento solidale è organizzato daI Csi di Acireale, la diocesi di Acireale e la Scandura Fitness che destineranno i soldi raccolti alla Caritas italiana ed al Csi nazionale, perché servano al ripristino delle attrezzature, dei materiali e degli impianti sportivi degli oratori. Prenderanno parte al torneo gruppi, associazioni e movimenti di ispirazione cristiana, assieme ad alcune vecchie glorie dell’Acireale calcio che ha militato anche nel campionato di Serie B negli anni 1993-1994 e 1994-1995, tra questi Infantino, Breve, Di Dio, Nuccio, Favi, Lo Giudice, Vaccaro, Caramel con allenatore Saro Foti. Hanno confermato la loro partecipazione anche i giocatori Gambuzza e Savanarola, assieme alla dirigenza della Ssd Città di Acireale 1946. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione è fissata per martedì 20 giugno alle ore 11 nella sala conferenze del Palavolcan di Acireale.