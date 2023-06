Leucemie: Ail, il 20 giugno una conferenza stampa a Roma con i maggiori specialisti

“Il valore dell’innovazione e della ricerca in ematologia. L’impegno di Ail” è il tema della conferenza stampa in programma il prossimo 20 giugno a Roma, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, presso l’Istituto Luigi Sturzo – Sala Perin del Vaga, Via delle Coppelle, 35 (ore 11:30). A promuovere l’incontro l’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). Interverranno Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail; William Arcese, presidente Comitato scientifico Ail; , Paolo Corradini, presidente Sie e direttore Divisione Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Milano); Andrés J.M. Ferreri, presidente Fil e responsabile Unità Linfomi presso l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano; Massimo Martino, presidente Gitmo e direttore Uoc Centro trapianti midollo osseo, Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria; Arcangelo Prete, presidente Aieop e direttore Ssd Oncoematologia pediatrica Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi; Alessandro Maria Vannucchi, presidente Sies e professore Ordinario di Ematologia, Università degli Studi di Firenze; Marco Vignetti, presidente Fondazione Gimema “Franco Mandelli” e vicepresidente nazionale Ail. Diretta streaming qui: https://www.youtube.com/user/AssociazioneAIL