A Sua immagine: nella puntata di oggi le bellezze di Bassano del Grappa. Domani “viaggio” tra chiese, monasteri e santuari

L’anima di Bassano del Grappa si svela nel suo simbolo per eccellenza: il famoso Vecchio Ponte, dedicato agli Alpini della Grande Guerra. A Sua immagine, in onda oggi, dalle 16, su Raiuno, mostra un luogo del cuore, crocevia del passaggio tra Italia e Austria, distrutto e ricostruito 12 volte sul progetto originario del genio di Andrea Palladio. Una città ponte tra culture, arte, spiritualità, contraddistinta da tanti artigiani silenziosi della carità che hanno dato vita ad opere sociali e assistenziali ancora attive nel territorio. Una città ricca di bellezza, un piccolo gioello tutto da scoprire, con le sue magnifiche Ville e le tracce lasciate dal Canova e da scrittori come Ernest Hemingway e Mario Rigoni Stern.

Dalla cima del Monte Grappa nelle prealpi venete, un luogo sacro alla Patria, che parla di battaglie, di sacrificio, di 23 mila morti nella Grande Guerra, prende avvio la puntata delle Ragioni della Speranza, in cui don Marco Pozza commenta il Vangelo della chiamata dei dodici apostoli tra cui Pietro che vuol dire roccia, lo stesso significato etimologico di Grappa. Un Vangelo riletto attraverso la storia personale della conduttrice Lorena Bianchetti che per la prima volta per le vie di Bassano del Grappa racconta la sua avventura spirituale.

Domani, dalle 10.30, A Sua immagine condurrà i telespettatori lungo un “Viaggio nella meraviglia”, tra chiese, monasteri, santuari ed eremi alla ricerca di quel filo d’oro che unisce l’Uomo a Dio. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno don Marco Frisina, musicista, compositore e organizzatore di percorsi artistico-culturali tra le meraviglie nascoste di Roma; Vittorio Maria De Bonis, critico d’arte; Roberto Celestri, art influencer, figlio di restauratori, che con il suo cellulare e i suoi canali social condivide lo stupore, commovente, che destano alcune chiese romane e siciliane. All’interno del programma andremo a conoscere l’eremo di Santa Caterina del Sasso sul lago Maggiore, lo straordinario ciclo di affreschi di Galatina, nota come l’Assisi del Sud, e infine la Basilica paleocristiana di Siponto, realizzata dal giovane Edoardo Tresoldi. Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica San Flaviano in Montefiascone (Viterbo). Alle 12, il collegamento con piazza San Pietro in attesa dell’Angelus di Papa Francesco.