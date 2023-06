Diocesi: Lodi, stasera mons. Malvestiti consacra due nuovi sacerdoti

Stasera, sabato 17 giugno, il vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica durante la quale consacrerà due nuovi sacerdoti. Si tratta di don Alberto Orsini, 26 anni fra pochi giorni, e don Giuseppe Scoglio, 50 anni compiuti a dicembre. Il rito è in programma alle 20.30; “i due candidati – si legge in una nota della diocesi – invitano tutti a partecipare al rito e a sostenerli con la preghiera”.

Domenica 18 giugno i due novelli sacerdoti presiederanno le prime messe: don Orsini alle 10 alla Cabrini in Lodi, don Scoglio alle 10.30 a Postino. Nei giorni seguenti, don Orsini celebrerà la messa mercoledì 21 giugno alle 19 all’oratorio della parrocchia San Biagio di Codogno e domenica 25 giugno alle 10 a Spino mentre don Scoglio celebrerà a Vidardo domenica 25 alle 10 e domenica 2 luglio alle 10 a Roncadello di Dovera.