Giornata del rifugiato: Catania, il 20 giugno imam e vescovo in moschea per una preghiera interreligiosa

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, scelta per il 20 giugno dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare la ricorrenza della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, è in programma alle ore 20,30 nella moschea della Misericordia a Catania, un momento di preghiera interreligiosa guidato da mons. Luigi Renna, vescovo di Catania, dall’imam Kheit Abdelhafid e dal direttore della Caritas diocesana don Piero Galvano. Scopo della preghiera è quello di accomunare la comunità cristiana e musulmana, ribadendo l’importanza di essere una comunità unita e accogliente e ricordando i temi della Giornata mondiale del rifugiato “prevenire e risolvere conflitti, contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati”, che riguardano tutta la famiglia umana. Il momento di preghiera interreligioso di martedì prossimo sarà anche l’occasione per ricordare le recenti vittime del mare che si aggiungono a una lista che conta già tragicamente decine di migliaia di persone decedute nel tentativo di raggiungere l’Europa.