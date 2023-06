Diocesi: Cuneo-Fossano, domenica a Vinadio la Festa della famiglia

È in programma per domenica 18 giugno, a Vinadio, una giornata di fraternità e dialogo promossa dall’Ufficio per la Pastorale della famiglia della diocesi di Cuneo-Fossano, in collaborazione con associazioni e movimenti a carattere familiare presenti sul territorio e il Forum delle Associazioni familiari. “Dopo l’esperienza dello scorso anno – spiegano Luca Basteris e Gabriella Bergese, incaricati diocesani per la Pastorale della famiglia – abbiamo pensato di riproporre in un luogo accogliente e fresco (che garantisce lo svolgimento anche in caso di maltempo) questo appuntamento ma con alcune novità. Prima fra tutte la possibilità di camminare insieme verso la pista di pattinaggio del Forte Albertino partendo alle 9.30 dal Centro Fondo di Aisone; ovviamente sarà possibile aggregarsi lungo il percorso o arrivare direttamente a Vinadio, nei pressi del lago artificiale, per la messa celebrata da don Flavio Luciano (vicario per la Pastorale) alle 11.30. Dopo il pranzo al sacco, alle 14.30 offriremo un intrattenimento per bambini e ragazzi gestito da “Mago Trinchetto” mentre agli adulti verrà proposto un incontro col dott. Ezio Aceti, pedagogista e scrittore, sul tema ‘Mamma, Dio abita sopra le nuvole? Prendersi cura della fede dei bambini’”. “Siamo certi – sottolineano gli altri incaricati, Paolo Tassinari e Alessandra Rosano con don Giovanni Quaranta – sarà una giornata gradevole e all’insegna dell’amicizia; dire famiglia oggi è dire una molteplicità di storie ed esperienze, ed in questa giornata sarebbe bello ritrovarsi insieme condividendo le originalità di ciascuno. In particolare, vogliamo far giungere l’invito a gruppi sposi e famiglie delle parrocchie della nostra diocesi, ma anche a fidanzati e a persone che vivono la separazione o il lutto”.