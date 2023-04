Parlamento Ue: Bruxelles, il 26 aprile voto della Commissione speciale sulla relazione delle “interferenze straniere nei processi democratici”

La prossima settimana, mercoledì 26 aprile a Bruxelles, la commissione speciale del Parlamento europeo sulle Interferenze straniere (Inge 2) voterà sulla relazione “Interferenze straniere in tutti i processi democratici dell’Unione europea, compresa la disinformazione”. La relatrice del rapporto è l’europarlamentare lettone del Partito dei Popolari europei (Ppe), Sandra Kalniete. Lo comunica in una nota l’Eurocamera. E’ previsto anche un dibattito “Doppelganger – cloni dei media al servizio della propaganda russa”, con Alexandre Alaphilippe, direttore esecutivo del DisinfoLab dell’Ue. Inoltre, in collaborazione con la sottocommissione per la sicurezza e la difesa sarà presentata un’analisi sulle capacità di risposta della politica di sicurezza e difesa attraverso missioni e operazioni per identificare gli attacchi di disinformazione. Parteciperanno: Ofer Fridman, docente senior, King’s College di Londra; Virginie Baudais, ricercatrice senior e direttrice del Programma Sahel e Africa occidentale dell’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI), e Givi Gigitashvili, ricercatore associato di Varsavia per il Caucaso e l’Europa orientale presso il Laboratorio di ricerca forense digitale dell’AtlanticCouncil.