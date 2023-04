Festa della Liberazione: Zinola, 25 aprile messa per l’anniversario presieduta dal vescovo di Savona-Noli

Martedì 25 aprile, alle ore 10.30 al cimitero monumentale di Zinola (Savona), il vescovo Calogero Marino presiederà la messa in occasione del settantottesimo anniversario della Liberazione. La celebrazione eucaristica fa parte delle iniziative promosse dal Comune e dal Comitato cittadino per la Resistenza antifascista. Il programma – spiegano i promotori – prevede lunedì 24 aprile alle 20 i cortei con fiaccolate nei quartieri verso piazza Martiri della Libertà, organizzati dalle sezioni dell’Anpi, della Fivl e dell’Arci e dalle società di mutuo soccorso e accompagnati dal complesso bandistico “Antonio Forzano”. Dalle 21 nella piazza si terranno la deposizione di una corona d’alloro al Monumento alla Resistenza, l’intervento del sindaco Marco Russo e l’orazione ufficiale del professor Jacopo Marchisio. Il giorno della festa della Liberazione dalle 10 al cimitero ancora la deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza, la lettura del “Giuramento di Mauthausen” a cura dell’Aned e la messa. Infine alle 11.30 in piazza Goffredo Mameli ancora la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre.