Comunicazioni sociali: riunione della commissione della Conferenza episcopale calabrese su “necessità di avviare momenti di formazione”

Convocata dal vescovo delegato della Conferenza episcopale calabra, monsignor Serafino Parisi, si è riunita ieri nell’episcopio di Lamezia Terme la commissione regionale per la Cultura e le comunicazioni sociali della Cec per un confronto e per progettare le attività. “Nel corso dei lavori – riferisce un comunicato –, introdotti da monsignor Parisi, che con questo incontro ha inteso avviare un percorso di ascolto ma anche di confronto tra le varie realtà comunicative diocesane che operano sul territorio regionale, sono giunti molti spunti da cui partire, non solo per programmare iniziative ma anche per creare opportunità di dialogo e di approfondimento su temi di attualità”. È stata inoltre “espressa la necessità di avviare momenti di formazione per gli operatori della comunicazione cattolica non per essere autoreferenziali ma per ‘parlare con il cuore’ e ‘comunicare cordialmente’”. In riferimento alla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e alla festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, di cui ricorre la memoria il 24 gennaio, si è unanimemente deciso di organizzare un appuntamento regionale ogni anno in prossimità della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (che ricade in occasione della solennità dell’ascensione del Signore), “mentre in ogni diocesi saranno organizzate iniziative territoriali in occasione della festa del patrono dei professionisti della comunicazione”. “Apprezzamenti sono stati espressi sul sito della Conferenza episcopale calabra che, a pochi mesi dalla sua attivazione, ha già registrato consensi tra i fruitori della rete e gli operatori della comunicazione, non solo per le visualizzazioni, ma anche per le richieste di iscrizione alla newsletter istituzionale”.

La Commissione, infine, accogliendo la proposta avanzata da monsignor Parisi, “ha stabilito due appuntamenti fissi annuali da tenersi nei mesi di ottobre, in occasione dell’avvio dell’anno pastorale, e di febbraio in preparazione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dopo la diffusione del messaggio del Papa”.