Diocesi: Civitavecchia, “Il sussurro del mare”, parole e musica in preparazione alla festa di Santa Fermina

“Il sussurro del mare” è il titolo dell’evento in parole e musica promosso dalla diocesi di Civitavecchia in attesa delle celebrazioni per i festeggiamenti di santa Fermina, patrona della città, che si svolgeranno il 28 aprile. L’iniziativa, che si terrà mercoledì 26 aprile, alle ore 19.30, nella cattedrale di Civitavecchia, è organizzata dagli uffici Beni culturali ecclesiastici e Pastorale per la cultura “nell’ambito di un programma che propone eventi di carattere culturale per la riscoperta di messaggi teologici e salvifici da riconoscere anche in opere contemporanee”. La serata, si legge in un comunicato, vedrà “intrecciarsi parole e musica”: passi scelti tratti da “Oceano Mare” e “Novecento” di Alessandro Baricco, interpretati da Fabio Trunfio, e brani musicali tratti da “La Tempesta di Mare”, “Griselda” e “In turbato mare irato”, di Antonio Vivaldi, e da “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone, eseguiti dal “Quartetto della Filarmonica di Civitavecchia”, composto da Corrado Stocchi e Monica Castorina ai violini, Maria Letizia Beneduce alla viola e Manuel Perez al violoncello. Due arie del programma vedranno anche l’intervento della soprano Carla Tavares.