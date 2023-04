A Sua immagine: oggi racconta il sogno di Arturo nel calcio per amputati. Domani focus su “i giovani e la bibbia”

Nella puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16 su Raiuno, Lorena Bianchetti incontra Arturo Mariani, un calciatore, un motivatore, uno scrittore, ma soprattutto un ragazzo pieno di vita che non ha mai smesso di sognare in grande. Nato con una gamba, Arturo viene da una famiglia che lo ha amato dal primo istante così com’è. A sostenerlo una fede luminosa, serena, vissuta sull’esempio dei suoi genitori, Gianna e Stefano, e della amatissima nonna paterna, Nella Zulian Mariani. A 18 anni, dopo un lungo processo di accettazione, scoperta di se stesso ed alcune esperienze a Lourdes e con la Caritas, rinuncia alla protesi e si butta a capofitto in un sogno all’apparenza impossibile: diventare un calciatore professionista. Ci riuscirà davvero. Giocherà un mondiale. Fonderà la Roma Calcio Amputati, di cui è anche capitano e, a gennaio 2023, aprirà a Guidonia una scuola calcio inclusiva, aperta a tutti i tipi di disabilità. “Un’isola felice” in cui scoprire i valori più profondi e autentici dello sport che è sempre un mezzo per unire, mai il fine. Una storia che sfida ogni “barriera mentale” con la forza disarmante della pace interiore e del sorriso. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Una storia davvero singolare racconta che nel IV secolo dopo Cristo tre padri Cappadoci vennero in Trentino per testimoniare la Buona notizia del Vangelo e furono trucidati. Loro tracce sono nel Duomo di San Vigilio a Trento, a Sanzeno nella Val di Non e nel santuario di San Romedio. “Il mondo, a quel tempo, era alla rovescia: la Turchia risplendeva di cristianesimo e noi eravamo terra pagana. I tre martiri della Cappadocia Sisinio, Martirio e Alessandro avevano un fuoco dentro, lo stesso che aveva fatto ardere il cuore dei discepoli sulla via di Emmaus: avevano incontrato Gesù da poco Risorto”, ricorda la nota della trasmissione.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, focus su “I giovani nella Bibbia”. Prendendo spunto da figure profetiche proposte dalle Sacre Scritture, Lorena Bianchetti insieme con lo scrittore ed economista Luigino Bruni e la docente di Psicologia del Lavoro all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Marta, rifletterà sul cammino delle nuove generazioni. A scandire i temi ispirati dai profeti Samuele, Daniele, Giuseppe e Rut altrettante storie di giovani di oggi che attraverso il volontariato, l’imprenditoria, la vocazione religiosa, hanno scelto da che parte stare, come perseguire i propri sogni, in che modo essere partecipi della costruzione del bene comune. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.