Diocesi: Cesena, carico di aiuti umanitari a Leopoli. In un video il grazie della Caritas locale

(Foto Corriere Cesenate)

“Il direttore della Caritas diocesana di rito orientale di Leopoli, in Ucraina, don Andry, poco fa ci ha inviato diverse foto e un video in cui mostra l’arrivo del carico di aiuti umanitari partito da Cesena mercoledì mattina”. Lo si legge nel sito del “Corriere cesenate”, settimanale cattolico della diocesi di Cesena-Sarsina. Si tratta, riferisce il settimanale, della quinta spedizione organizzata dalla Misericordia Valle del Savio dall’inizio della guerra in corso tra Russia e Ucraina. “Il camion cesenate è tornato ieri sera attorno alle 22, mentre quello arrivato a Leopoli è stato scaricato dai volontari della locale Caritas”. Don Andry ringrazia in un video per l’aiuto offerto e dice delle difficoltà che incontrano le famiglie che devono accogliere anche molti sfollati provenienti dalle zone più colpite della guerra. “A Leopoli ci sono 150mila profughi, soprattutto anziani, bambini e donne”, fa presente don Andry che “cita tante persone per nome a cui invia un ringraziamento particolare. E ringrazia anche tutti i benefattori che hanno reso possibile questo carico umanitario”.