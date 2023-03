Terremoto in Turchia e Siria: Caritas Delegazione Nord-Est, incontro mercoledì 15 marzo per conoscere la situazione e le iniziative programmate

Mercoledì 15 marzo, alle 20.30, le Caritas della Delegazione Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) organizzano l’incontro online “Scintille di speranza tra le macerie”, un momento di riflessione e testimonianza sulla situazione drammatica dei terremotati in Turchia e Siria. Interverranno Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas italiana, Alessandro Cadorin e Danilo Feliciangeli, operatori di Caritas italiana impegnati rispettivamente in Turchia e Siria, e Giulia Longo, della Rete Caritas attiva in questa emergenza. Le Caritas diocesane del Nord-Est propongono questo incontro per far conoscere la situazione in atto e le iniziative programmate per affrontare l’emergenza, quali sono le necessità e le criticità e come sostenere le attività in corso. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas tarvisina (link diretto all’evento: https://youtube.com/live/KU293azJuEY). Nel comunicato, la Caritas vicentina ricorda che gli interventi di Caritas italiana nelle aree terremotate possono essere sostenuti attraverso Caritas diocesana vicentina. Le donazioni vanno inviate – specificando la causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” – all’Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas diocesana vicentina.