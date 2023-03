Rai Tre: “Sulla via di Damasco”, domani una puntata dedicata ai dieci anni di pontificato di Papa Francesco

Dieci anni fa l’elezione di Papa Francesco. A “Sulla via di Damasco”, Eva Crosetta, domenica 12 marzo, ore 7.30, su Rai Tre e RaiPlay, racconta questi dieci anni di pontificato, attraversando un’ideale “mappa” del ministero petrino, con l’ospite della puntata, padre Antonio Spadaro (direttore de La Civiltà Cattolica). Tanti i segni di svolta, a cominciare dal nome e da quel “fratelli e sorelle, buonasera”, il 13 marzo 2013; ma anche la riforma della curia, la lotta contro la pedofilia, le nomine di donne a posizioni dirigenziali, la diplomazia della pace. Gesti e temi che hanno qualificato questo decennio e che hanno dato nuova linfa all’azione papale nel segno della Misericordia. E sui legami di Bergoglio con Benedetto XVI, il pensiero di Orazio La Rocca, vaticanista di Repubblica. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche la riflessione di Massimo Borghesi, docente di Filosofia morale all’Università di Perugia, che parlerà delle opposizioni e dei dissensi ad un papato che chiede alla sua Chiesa di essere composta da pastori con “l’odore delle pecore addosso”. “Non è tempo di bilanci, ma di rilancio – afferma padre Spadaro -. Il Papa proseguirà in questo suo cammino; il futuro, probabilmente, è la sinodalità, con una Chiesa che parla da tutte le sue periferie, affinché il mondo si riscopra come umanità fatta di fratelli”. La regia del programma è di Marina Gambini.