Sinodo: America Latina, concluso percorso continentale. P. Brassesco (Celam), “apprendiamo un nuovo modo di essere Chiesa”

Dopo quattro settimane di intenso lavoro, conversazioni spirituali e discernimento comunitario, le Assemblee regionali della fase continentale del Sinodo 2021-2024 si sono concluse con l’Assemblea del Cono Sud, tenutasi a Brasilia dal 6 al 10 marzo. È un processo che si sta portando avanti in tutto il mondo, come ha ricordato l’arcivescovo Jorge Lozano, segretario generale del Consiglio episcopale latinoamericano e arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina), il quale ha ricordato che la partecipazione alle assemblee in America Latina e nei Caraibi si è basata sul numero di abitanti e di diocesi di ogni Paese, cercando di raccogliere ciò che permetterà di produrre la Sintesi continentale da presentare alla Segreteria del Sinodo entro il 31 marzo. L’arcivescovo ha partecipato questa volta come delegato, lasciandosi coinvolgere nelle comunità di discernimento.

Il Brasile ha avuto una grande partecipazione a questo processo sinodale, ha sottolineato dom Joel Portella, segretario generale della Conferenza dei vescovi del Brasile (Cnbb), il quale ha insistito sul fatto che il processo continua e che la riunione è stata una scuola di sinodalità, qualcosa che si impara facendo. Un processo che, nel caso del Paraguay, come ha sottolineato Blanca Patricia Palacios, responsabile del processo sinodale nel Paese, si è svolto in continuità con l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi e nel contesto dell’Anno dei laici della Chiesa paraguaiana.

Queste assemblee regionali sono viste da padre Pedro Brassesco, segretario aggiunto del Celam, come “un’esperienza di apprendimento di un nuovo modo di essere Chiesa”; si è imparato a essere una Chiesa più partecipativa, che ha la missione di raggiungere tutti, specialmente i più poveri. Il Segretario generale aggiunto della Celam ha sottolineato il metodo, l’atteggiamento di ascolto, qualcosa di fondamentale, ma a cui non siamo abituati. Parlando dei risultati del processo, questi appariranno nell’elaborazione di una sintesi continentale, che insieme a quella degli altri continenti permetterà di elaborare un documento di lavoro per l’Assemblea sinodale dell’ottobre 2023.