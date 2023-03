Diocesi: Bologna, domani l’arcivescovo Zuppi celebrerà la messa nella Giornata di solidarietà “Bologna-Iringa Chiese sorelle”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, celebrerà domenica 12 marzo alle ore 17.30 in cattedrale la messa con i riti dei Catecumeni nella terza domenica di Quaresima e nella 49ma Giornata di solidarietà “Bologna-Iringa Chiese sorelle”. “Anche quest’anno la nostra diocesi – afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese – rinnova uno dei suoi impegni di evangelizzazione. Prendendo spunto dai lavori di costruzione della nuova chiesa parrocchiale di Mapanda e dal Sinodo, abbiamo pensato di strutturare questa Giornata su ‘Missione: lavori in corso da Mapanda a Bologna’ attorno al tempo di attesa, ascolto e lavoro che entrambe le realtà stanno attraversando”. Sempre domani, ma alle ore 16.00, in cattedrale, l’arcivescovo dialogherà con i cresimandi e i catechisti di alcuni vicariati della diocesi e prima, alle ore 15.00, incontrerà i genitori nella Basilica di San Petronio. Lunedì 13 alle ore 19.15 nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, Zuppi presiederà, in preparazione alla Pasqua, la messa curata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale universitaria per studenti, docenti e personale dell’Università. Nell’invito viene proposta la frase di Papa Francesco “Siate seminatori di fraternità e sarete raccoglitori di futuro”.