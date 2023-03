Avvenire: da domani online l’edizione speciale del quotidiano dedicata ai 10 anni di pontificato di Papa Francesco

Ai dieci anni di pontificato di papa Francesco “Avvenire” dedica domani, domenica 12 marzo, un’edizione speciale digitale acquistabile insieme al quotidiano sul sito avvenire.it. “Un’edizione che ripercorre le parole, i gesti, le opere del pontefice dal giorno della sua elezione, il 13 marzo 2013, fino ad oggi. Storie inedite e toccanti che raccontano il volto meno noto di Papa Francesco. Il Papa visto da vicino, dalla voce di chi in questi anni gli è stato accanto, ma anche da chi lo ha conosciuto, intervistato e ha vissuto con lui le grandi sfide”, spiegano dalla redazione del quotidiano cattolico. L’edizione speciale ospiterà i temi del pontificato, il magistero sulla povertà, il Papa degli ultimi, “con la testimonianza di persone che sono state cambiate dal pontefice: il clochard toscano premiato perché aiuta gli altri, la famiglia che ha ricevuto decine di telefonate dal Papa, la storia della croce costruita con i pezzi del barcone dei migranti”. Ancora, il Papa e la misericordia, il dialogo con le altre fedi a partire da Fratelli tutti e dal documento di Abu Dhabi, le sue riflessioni sull’economia con Economy of Francesco, il suo impulso alle sfide ambientali.

“Il Papa e la chiesa italiana, le sue riforme tra slanci e resistenze, la sua lotta per riportare la pace in terre devastate dai conflitti. L’attenzione all’ecologia integrale, al clima con la Laudato si’, fino al Sinodo sull’Amazzonia”. Ne scrivono importanti firme di Avvenire: Lucia Capuzzi, Gianni Cardinale, Edoardo Castagna, Stefania Falasca, Giacomo Gambassi, Marco Girardo, Enrico Lenzi, Matteo Liut, Riccardo Maccioni, Mimmo Muolo, Nello Scavo. A queste si aggiungono le voci dei cardinali Matteo Maria Zuppi, Antonio Lojudice e Marcello Semeraro, l’analisi dello storico Andrea Riccardi e il contributo di suor Alessandra Smerilli, suor Rita Giaretta e don Valentino Cottini.

“In questi dieci anni – afferma Marco Tarquinio, direttore di Avvenire – il primo Papa ad assumere il nome di Francesco ha saputo guidare la Chiesa e parlare al mondo in modo diretto, provocante e coinvolgente, annunciando la gioia del Vangelo e sviluppando un magistero di pace e fraternità per l’umanità intera e nel rapporto con il creato. L’abbiamo ascoltato e seguito sulle pagine di Avvenire, con questa edizione speciale digitale proviamo a restituire l’eco mite e potente della sua testimonianza”.

Le parole e i gesti più significativi del pontificato di Francesco, dunque, in uno speciale digitale di 16 pagine per ripercorrere un cammino lungo 10 anni, “segnato da importanti cambiamenti nel mondo della chiesa, con uno sguardo al futuro e a ciò che verrà”.

Gratuito per gli abbonati, acquistabile a questo link a 1 euro:

https://abbonamenti.avvenire.it/Scaffale/Prodotto/662000