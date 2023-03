Diocesi: Bari, convegno “Sulle sponde del Mediterraneo. Teologia e prassi di dialogo, inclusione e pace”

La Facoltà teologica pugliese, insieme all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, comunica che martedì 14 marzo, dalle ore 9.00, presso l’aula “Aldo Moro” del dipartimento di Giurisprudenza, si terrà una giornata di riflessione dal titolo “Sulle sponde del Mediterraneo: teologia e prassi di dialogo, di inclusione e di pace”. L’intento “è quello di cominciare a porre segni concreti che, a partire da Bari, muovano la società civile e le nostre comunità ecclesiali verso l’unità e l’inclusione”. Il programma si sviluppa nell’arco dell’intera giornata ed è diviso in due parti: nella mattinata si terrà il convegno “Apulia Mediterranea: pensare la fede in contesto. Quale mission per la Facoltà teologica?”, nel quale, dopo i saluti di Mignozzi, preside della Facoltà teologica, e di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, interverranno Giuseppe Moro, docente di Sociologia generale presso l’Università degli Studi di Bari, e Antonio Autiero, docente emerito di Teologia morale presso l’Università di Münster, “cercando di delineare il particolare contesto in cui si pone il lavoro teologico della Facoltà, con l’obiettivo di elaborare alcune indicazioni per una teologia nello specifico contesto pugliese”. Nel pomeriggio, invece, avrà luogo la tavola rotonda “Bari capitale dell’unità e dell’inclusione. Città sostenibili e nuovi modelli di pace a partire dal Mediterraneo”.