10° anniversario Papa Francesco: Molfetta, il 21 marzo presso il Museo diocesano un evento pubblico con Marcelo Figueroa

Conoscere meglio Papa Francesco tramite la testimonianza di un fratello nella fede e di un amico di lunga data, nel contesto del decimo anniversario del pontificato (13 marzo 2013 – 13 marzo 2023): è questa la proposta di Libreria Editrice Vaticana che ha organizzato a Molfetta il 21 marzo, presso il Museo diocesano Molfetta, un evento pubblico con Marcelo Figueroa, presbitero argentino della Chiesa presbiteriana, biblista e giornalista, amico da oltre 20 anni di Jorge Mario Bergoglio. Marcelo Figueroa è l’autore di “Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa” e coautore di “Conversazioni sulla Bibbia” con Jorge Mario Bergoglio e Abraham Skorka, entrambi editi da Libreria Editrice Vaticana. “Gli incontri pubblici di Marcelo Figueroa in occasione del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco – spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale di Libreria Editrice Vaticana – sono un’occasione unica per conoscere ancora meglio e da un osservatorio particolare il pensiero e la figura di Papa Francesco. Marcelo Figueroa, legato non solo da un’amicizia di lunga data ma anche da un sodalizio intellettuale e cristiano molto profondo con Jorge Mario Bergoglio, aiuterà certamente i partecipanti ad entrare ancora di più in sintonia con l’approccio intellettuale e religioso di Papa Francesco”. Marcelo Figueroa dialogherà con mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, e don Michele Amorosini, direttore del Museo diocesano Molfetta. L’incontro sarà moderato da mons. Carlo Santoro, incaricato regionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.