Natale: in tv il viaggio nel presepe attraverso un documentario

(foto Corallo)

In occasione degli 800 anni dal primo presepe realizzato a Greccio da San Francesco d’Assisi, viene lanciato nelle televisioni italiane il documentario “Betlemme-Italia: viaggio nel presepe”, il racconto della tradizione presepista nelle diverse regioni d’Italia. Piccoli borghi e grandi città, nel lavoro compiuto nel 2022 dalle TV presenti sui territori, aderenti ad Associazione Corallo. Un circuito che agisce in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana. Tante realtà produttive hanno dato il loro contributo nella raccolta di immagini e voci nei luoghi del presepe: materiali che hanno costituito altrettante puntate di una serie televisiva dal titolo “L’Italia attorno alla culla”, messa in onda sulle televisioni locali aderenti al circuito. Si va dal presepe allestito al Centro Rosetum Milano – spazio per il teatro e la cultura gestito dai Capuccini – ai presepi della montagna in Trentino, a quelli marinari della Liguria. Dai presepi nelle grotte naturali della Puglia, a quello fatto all’uncinetto in Toscana, facendo tappa, naturalmente, anche a San Gregorio Armeno, cuore di Napoli abitato da secoli dalle botteghe dei maestri pastorai. Il documentario offre delle riflessioni sul senso teologico e socio culturale del presepe, grazie al contributo del ministro generale dei Frati minori, padre Massimo Fusarelli e dell’antropologo Marino Niola. “Betlemme-Italia: viaggio nel presepe” è un documentario prodotto da Gruppo Icaro per CoralloTV, scritto da Serena Saporito, con la collaborazione di Alessandro Caspoli. Regia di Marco Colonna, direttore di produzione Francesco Cavalli. Con il contributo di: Telenova, Tele Liguira Sud, Telepace Trento, TVL Pistoia, Icaro TV, Telepace Roma, Teleclub Italia, TSTV Benevento, Teledehon.