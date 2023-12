A Sua Immagine: domani sera puntata speciale con gli auguri del card. Zuppi. Per Natale, la devozione per Gesù Bambino

Nella puntata di A Sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno il protagonista sarà Alberto Sordi. In studio con Lorena Bianchetti, Igor Righetti, cugino dell’attore, che condurrà i telespettatori nelle pieghe e nei segreti della sua vita, negli affetti e nella fede convinta che fu il motore per le tante opere di beneficenza realizzate nel silenzio. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini e i suoi giovani alla scoperta della vita contemplativa. Il viaggio alla ricerca delle donne che cercano Dio li conduce a Perugia, nel monastero delle clarisse.

Nella puntata di domani, dalle 10.30, A Sua immagine parlerà del presepe con la biblista Rosalba Manes. In collegamento dalla sede Rai di Napoli Marino Niola, antropologo, che affronterà il presepe da un punto di vista umano, culturale, tradizionale. All’interno della puntata sarà dato spazio al presepe vivente realizzato dai ragazzi disabili di Laterza (Ta), in Puglia, un vero e proprio laboratorio educativo che permette ai ragazzi di coinvolgere l’intera comunità cittadina rinsaldando il senso di appartenenza e di aiuto reciproco. Poi tappa in Umbria, a Città di Castello, per la mostra internazionale annuale dell’Associazione “Amici del Presepio”, e ancora a Calvene, piccolo paesino di montagna dove don Marco Pozza, in veste di inviato speciale, incontrerà il suo amico Diego Pasin che dal 2009 realizza un presepe della città in miniatura. A seguire alle 10,55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

In occasione del Natale, dalle 21.15, Lorena Bianchetti incontrerà il presidente della Cei per i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine. Guerra, pace, Terra Santa, nuove sfide ecologiche e climatiche, lavoro, famiglia, sinodo. Saranno solo alcuni dei tanti temi affrontati dal card. Matteo Maria Zuppi nella città che da alcuni anni lo ha ormai adottato: Bologna. Muovendosi tra piazza Santo Stefano, le sette chiese e piazza Maggiore, Lorena Bianchetti avrà modo di intervistare il presidente della Cei ricevendo anche una gradita sorpresa: il saluto e gli auguri del cantante Gianni Morandi.

Lunedì, nel giorno di Natale, A Sua immagine torna dalle 10.30 con la devozione a Gesù Bambino. Ne parlerà con la biblista Rosanna Virgili, lo psicologo Ezio Aceti e padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, in collegamento dalla basilica della Natività di Betlemme. Nel corso della puntata, tappa al Santuario di Arenzano (Ge), l’unico al mondo dedicato a Gesù Bambino, la benedizione dei Bambinelli in piazza San Pietro e la storia di santa Teresa di Gesù Bambino Ale 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma. A seguire la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a cura del tg1.

