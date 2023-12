Riconoscimenti: Franco Cuomo International Award 2023, assegnato un Premio alla memoria di padre Arcangelo Maira, missionario scalabriniano

(Foto: Franco Cuomo International Award)

Il Franco Cuomo International Award 2023 ha assegnato, insieme all’Associazione “Per il meglio della Puglia”, il Premio alla memoria di padre Arcangelo Maira, missionario scalabriniano, per il suo impegno umanitario. Maira dedicò tutta la sua vita ai rifugiati e ai più fragili del pianeta, dai sobborghi di Colonia, in Germania, passando per gli angoli più aspri e sperduti del Sudafrica, o nei campi profughi del Mozambico, fino alle campagne del foggiano, tra le baraccopoli abitate da migliaia di immigrati stanziali e stagionali. Proprio qui tra i braccianti stranieri di Capitanata, diede vita ad uno straordinario progetto, il “Campo IoCiSto”, nell’ambito del quale promosse indimenticabili iniziative, tra cui una scuola di italiano informale e una ciclofficina estiva.

Gli altri Premi speciali, selezionati insieme all’Associazione “Per il meglio della Puglia”, andranno a Giovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss Guido Carli di Roma, per l’impegno nel “connettere” il capitale sociale del Sud, a Luigi Cantamessa, direttore generale Fondazione FS, per aver valorizzato l’enorme patrimonio delle Ferrovie dello Stato trasformandolo in una straordinaria opportunità, al Comune di Deliceto, provincia di Foggia, per la sostenibilità, alla Consulta provinciale per la legalità di Foggia, per il sostegno alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, a Luciano Toriello produttore e regista per le tematiche umanitarie, legate ai cambiamenti sociali e culturali, che affronta nei suoi documentari.

Il premio Franco Cuomo International Award 2023, il cui filo conduttore è dare spazio alle eccellenze italiane in Italia e nel mondo, è inoltre stato assegnato, a Pupi Avati premio alla carriera per il Cinema e la Narrativa, a Paola Gassman e Massimo De Rossi nella sezione Teatro. E sempre per il Teatro il riconoscimento va a Gaia Riposati per la capacità di intrecciare diversi linguaggi dell’arte tra teatro, musica, arte e letteratura, nonché le nuove tecnologie. Per la sezione Arte i premi quest’anno vanno allo scultore Paolo Borghi e al pittore Marco Rossati. La cerimonia si terrà lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 15.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Via della Dogana Vecchia, 29).