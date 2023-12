Parlamento Ue: presidente Metsola 3 giorni fra Caserta, Lecce, Catanzaro e Palermo. “Europa è una opportunità”. Invito al voto del 9 giugno

foto SIR/Marco Calvarese

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà in visita ufficiale a Caserta, Lecce, Catanzaro e Palermo da domenica 3 dicembre a martedì 5 dicembre. La presidente parteciperà a una serie di eventi con i deputati del Parlamento europeo, i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, i giovani, e i rappresentati della società civile, del mondo imprenditoriale e sociale.

Alla vigilia della visita la presidente Metsola dichiara: “L’Europa è un’opportunità. Dobbiamo mobilitare il maggior numero possibile di persone per il voto del 9 giugno 2024 e coinvolgere i cittadini in tutti i comuni d’Europa. Voglio iniziare questa campagna di sensibilizzazione dal Sud Italia. Perché l’Europa non è solo le sue istituzioni. L’Europa è la sua gente”.

La Presidente comincerà il suo viaggio domenica 3 dicembre nel Sud Italia con una visita alla Reggia di Caserta. Alle 14.30 si recherà alla sede del Consiglio comunale di Caserta dove interverrà, insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, all’evento “Il sogno europeo di Ernesto Rossi. Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del futuro”. Saranno presenti anche i deputati del Parlamento europeo della Regione Campania.

Lunedì 4 dicembre, Metsola sarà a Lecce, per partecipare al convegno “NextGenerationEu e le sfide dell’Ue” con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto. A conclusione dell’evento, alle ore 11.30 presso la sede della Prefettura, è prevista una dichiarazione alla stampa.

Nel pomeriggio, la presidente si recherà a Catanzaro, dove incontrerà Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18.45, Roberta Metsola visiterà la sala di controllo dell’”Operazione tolleranza zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”.

Martedì 5 dicembre, alle ore 9.00 sempre presso la sede della Regione Calabria, nella nuova centrale operativa del 112, la presidente assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al presidente Occhiuto.

Nel pomeriggio sarà poi a Palermo dove visiterà il Museo del presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Successivamente si recherà presso la basilica di San Domenico per deporre dei fiori sulla tomba di Giovanni Falcone. Alle 16.30, la presidente del Parlamento europeo inaugurerà l’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Palermo.