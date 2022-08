Ucraina: registrati 450 episodi di crimini di guerra russi contro siti del patrimonio culturale

Al 30 luglio 2022, il Ministero ucraino della Cultura e della Politica dell’informazione ha registrato 450 episodi di crimini di guerra compiuti dai russi contro il patrimonio culturale ucraino. Secondo quanto riporta il portale del governo, rilanciato dall’agenzia stampa Risu, si tratta di 23 monumenti di importanza nazionale, 105 monumenti di importanza locale, 108 pregevoli edifici storici. 14 siti nella regione di Donetsk, Kiev, Sumy e Chernihiv sono stati completamente distrutti. Tra gli edifici colpiti, la casa di preghiera dei cristiani evangelici nella città di Toretsk, nella regione di Donetsk; l’eremo ortodosso di Tutti i Santi di Sviatohirska Lavra nel villaggio di Tatyanivka (regione di Donetsk); il monumento al metropolita Ignazio di Mariupol a Mariupol; la biblioteca della Chiesa ortodossa a Mariupol; il museo di Storia e Archeologia dell’Università statale di Mariupol sempre a Mariupol; la chiesa ortodossa di San Giorgio nel villaggio di Zavorichi (regione di Kiev); la chiesa ortodossa dell’Ascensione nel villaggio Lukyanivka (regione di Kiev). “Purtroppo, questi numeri non sono definitivi e gli esperti continuano a perfezionare l’elenco degli edifici religiosi danneggiati. Attualmente, sono in fase di revisione circa 50 episodi in più”, ha affermato Kateryna Chuyeva, viceministro della Cultura e della Politica dell’informazione.