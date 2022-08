Papa Francesco: udienza, saluta i ragazzi del centro estivo “Estate ragazzi in Vaticano”

foto SIR/Marco Calvarese

Salutando, come di consueto al termine dell’udienza, i fedeli di lingua italiana, il Papa si è rivolto in particolare ai ragazzi del Centro estivo “Estate ragazzi in Vaticano”, accompagnati dai genitori e dagli animatori, ringraziati “per la loro preziosa opera”. “Sono rimasti zitti fino adesso e si capisce che facciano un po’ di rumore”, ha scherzato il Papa a braccio: “Grazie per il lavoro che avete fatto”. Sempre a braccio, Francesco ha ringraziato in modo particolare “don Franco, il cappellano, l’anima spirituale del Vaticano, che come buon salesiano è stato capace di fare questo centro estivo per il terzo anno già. Grazie don Franco!”.