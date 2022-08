Meeting di Rimini: dal 20 al 25 agosto ci sarà anche la Meeting Plus Radio

Anche quest’anno il Meeting di Rimini, giunto alla sua quarantatreesima edizione, sarà raccontato da Meeting Plus Radio, la radio pensata e nata dagli studenti universitari di Camplus in collaborazione con il Meeting stesso. Per questa edizione – si ricorda in una nota – il Meeting tornerà a svolgersi in presenza dal 20 al 25 agosto all’interno di Rimini Fiera, in oltre 100mila metri quadrati di superficie. Quest’anno, però, sarà un’edizione speciale poiché ricorre il centenario della nascita di don Luigi Giussani, motivo che ha spinto gli organizzatori a dedicargli il titolo di quest’anno che, riprendendo una sua citazione tratta da un intervento durante il Meeting del 1985, sarà “Una passione per l’uomo”. Personalità di primo piano provenienti dal mondo istituzionale, culturale e produttivo arricchiranno il Meeting nel corso delle giornate: il 20 agosto sarà ospite il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il 21 agosto il presidente della Cei, il card. Matteo Maria Zuppi, il 22 agosto il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, e il 24 agosto il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. La manifestazione, che verrà trasmessa in diretta su più canali digitali ed in più lingue, sarà ricca di tavole rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali raccontate giorno per giorno dagli studenti di Camplus, attraverso i microfoni di Meeting plus Radio. Due volte al giorno, al mattino, dalle 11 alle 13 e, il pomeriggio, dalle 17 alle 19, Meeting Plus Radio racconterà gli avvenimenti del Meeting attraverso rassegne stampa, rubriche, podcast, interviste ed approfondimenti su don Giussani. I ragazzi, ai microfoni, studenti universitari provenienti da tutta Italia, non saranno soli ma accompagnati da due giornalisti di indiscussa esperienza e bravura come Paolo Cremonesi (giornalista di Radio Rai) e Camilla Valori (giornalista di Radio Italia).