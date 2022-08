Diocesi: Termoli-Larino, per la festa di San Basso stasera veglia di preghiera al mercato ittico

Nel corso dell’Agorà 2022, promossa dalla diocesi di Termoli-Larino, ogni mercoledì sera in cattedrale a Termoli è stato organizzato un momento condiviso di Adorazione eucaristica. Questi appuntamenti del mercoledì avranno il culmine oggi, mercoledì 3 agosto, quando si vivrà, dalle 22, una particolare “veglia di preghiera” in compagnia del patrono San Basso. “Si tratta – spiega una nota della diocesi – di un’idea lanciata negli scorsi anni durante un incontro del presbiterio ma non più realizzata a causa della pandemia. Quest’anno il vescovo Gianfranco De Luca l’ha rilanciata chiedendo a don Sergio Carafa, responsabile del Centro diocesano vocazioni ‘La Sorgente’, di organizzare la veglia”. Il momento di preghiera, presieduto da mons. De Luca, sarà introdotto dall’“omaggio a San Basso”, attraverso poesie e canti in vernacolo termolese. Seguirà una preghiera speciale per i pescatori defunti, morti in mare e non. Infine, si vivranno l’ascolto del Vangelo e l’Adorazione eucaristica.

La preghiera per i pescatori defunti sarà svolta nel seguente modo: al momento indicato, un familiare pronuncerà il nome del proprio defunto e accenderà un lumino da porre ai piedi del Santo. Tutti sono invitati a partecipare.