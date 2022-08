Diocesi: Fondazione Caritas Livorno, dal 4 al 6 agosto a #EffettoVenezia2022 per conoscere i segreti dell’economia circolare

In occasione di #EffettoVenezia2022, Fondazione Caritas Livorno in collaborazione con Escape4Change e Associazione EUfemia presenta l’escape room Circular Economy, dedicata all’economia circolare. “Gli obiettivi delle attività proposte sono far scoprire i segreti dell’economia circolare e sostenere il processo di transizione, in un percorso che coinvolge cittadini, aziende, enti e amministrazioni”, spiega la Fondazione Caritas Livorno.

Le attività si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 24 del 4, del 5 e del 6 agosto presso Effetto Venezia – Scali del Refugio (lato Chiesa dei Domenicani) – Livorno e sono aperte a gruppi di ogni età, di qualsiasi lingua e provenienza. Info: https://escape4change.com/4-5-6-agosto-circular-economy…/.