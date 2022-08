Dl Semplificazioni: Pallucchi (Forum Terzo Settore), “bene ok al Senato, ora lavorare per autorizzazione Ue”

“A pochi giorni dal via libera della Camera dei deputati, anche il Senato approva le nuove misure fiscali per il Terzo settore. Siamo soddisfatti della conclusione, tanto attesa, di questo iter in Parlamento”. Lo ha dichiarato, ieri sera, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore. “Ora manca l’ultimo step: l’autorizzazione definitiva della Commissione europea, che consentirà finalmente l’entrata in vigore di norme fondamentali per la tenuta e lo sviluppo del mondo dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese e cooperative sociali”, prosegue Pallucchi. “Dopo 5 anni dall’inizio della riforma del Terzo settore, ci auguriamo che ciò avvenga il prima possibile e che rappresenti anche l’occasione per far conoscere in Europa il modello peculiare e innovativo del Terzo settore italiano”, conclude.