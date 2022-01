Servizio civile: Unitalsi, tredici progetti e quattro programmi d’intervento per 336 posti

È stato pubblicato il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero. I progetti dell’Unitalsi sono 13 associati a quattro programmi d’intervento di cui tre per l’Italia e uno per l’estero, per un totale di 336 posti disponibili. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 gennaio 2022.

Al primo programma, dal titolo “Per amore, solo per amore” sono associati cinque progetti ed è rivolto all’assistenza alle persone disabili. E, novità di quest’anno, l’unico fra i programmi che prevede una riserva di posti per i candidati che sono portatori di handicap. I posti disponibili, per l’intero programma, sono 240 per l’aree Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Isole. Al secondo programma “Negli occhi l’arcobaleno” sono associati tre progetti: “Blu cobalto”, (le cui sedi sono nella sezione calabrese), “Bianco splendente” (le cui sedi sono nella sezione pugliese), “Rosso rubino” (le cui sedi sono in Sicilia). L’obiettivo del progetto è l’animazione culturale verso i minori e i posti disponibili sono 32.

Al terzo programma, “Le cure del cuore”, sono associati i progetti: “La vita ogni giorno!” (per le case-famiglia Mons. Frezza di Barletta e Cassiopea di Pisa), “Ti accolgo!” (per la Fondazione Policlinico Gemelli, con le Case Sofia ed Amelia, e per le Case di accoglienza del Progetto dei Piccoli di Genova e Roma), “Codice di condotta: amare!” (per la casa di Gigi di Castignano e Casa Speranza di Barletta). L’obiettivo del programma è l’assistenza ai pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti. I posti disponibili per questo programma sono 52. Il quarto ed ultimo programma riguarda il volontariato svolto all’estero. “Lourdes: un viaggio da ricominciare”, al quale sono legati i progetti: “Sui passi di Bernadette”, presso il Salus Informorum, sede dell’Unitalsi a Lourdes, e “Pellegrini dal mondo”, presso il santuario Notre Dame de Lourdes. L’obiettivo è la promozione della cultura italiana all’estero e i posti disponibili sono 12.