Brasile: Bahia, anche Ue e Caritas internazionale in aiuto alla popolazione. Da oggi visita nelle diocesi con i vescovi di Ilhéus e Teixeira de Freitas

Si mobilita anche la comunità internazionale per aiutare lo Stato brasiliano di Bahia, coinvolto nelle settimane scorse da forti piogge e da inondazioni, che hanno causato 24 morti e 37mila senzatetto. A partire da oggi, una delegazione composta da rappresentanti di Unione europea, Caritas internazionale, Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile inizieranno una visita nei luoghi più colpiti, partendo dalla diocesi di Ilhéus, per coordinare gli aiuti che stanno giungendo sia dal resto del Brasile che dall’Europa, attraverso l’Ue, la Caritas e Adveniat. La visita inizierà con un incontro nella parrocchia di San Giovanni Battista, a Pontal.

Quindi, fino all’8 gennaio, la delegazione si sposterà in altre città dello Stato di Bahia, come Itajuípe, Itapé, Texeira de Freitas, Medeiros Neto e Itamaraju. Fanno parte della delegazione, tra gli altri, Roman Najcher, specialista per le emergenze dell’Unione europea per quanto riguarda l’America Latina, Rebekka Reischmann di Caritas Svizzera, Valquiria Lima, del coordinamento nazionale della Caritas brasiliana, i vescovi di Ilhéus, dom Giovanni Crippa, e di Teixeira de Freitas, dom Jailton de Oliveira Lino.

In questi giorni nel frattempo, dom Crippa è riuscito a raggiungere alcune comunità colpite dalle inondazioni, rendendo tangibile la solidarietà e la vicinanza della Chiesa di Ilhéus.