Giornata pace: Kaladich (Fidae), “oggi i nostri ragazzi hanno bisogno di una scuola nuova”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il messaggio che Papa Francesco ci ha consegnato per la Giornata della pace 2022 ci riempie di gioia e anche di responsabilità, perché sentiamo in questo momento straordinario di poter essere davvero costruttori di pace”. Lo ha dichiarato, in una nota diffusa oggi, la presidente della Fidae, Virginia Kaladich. “Oggi i nostri ragazzi hanno bisogno di una scuola nuova, dove si possano superare i vecchi paradigmi che hanno costituito la base per l’insegnamento degli ultimi decenni e si abbia il coraggio di mettere in campo nuovi modelli basati sulla cura, sulla relazione, sul lavorare insieme e sul nuovo Patto globale che significa puntare sulla formazione per l’insegnamento dell’educazione civica e l’educazione al volontariato; poi vorremmo implementare l’educazione ambientale e anche la pastorale scolastica in ogni classe”, ha aggiunto Kaladich. “La Fidae è in campo in questo 2022 per fare la sua parte con un percorso di formazione per i docenti e i dirigenti e, poi, con nuovi webinar dedicati all’educazione civica e al volontariato e anche all’educazione ambientale che sarà davvero la sfida presente e futura per le giovani generazioni”.