Spagna: Cee, da oggi al 5 gennaio un corso per formatori in seminario

La Sottocommissione episcopale per i seminari, integrata nella Commissione episcopale per il clero e i seminari, della Conferenza episcopale spagnola (Cee) organizza un corso per formatori che hanno da poco iniziato il loro servizio nel seminario maggiore o minore. “Formare per formare: partire dal seminario. La dimensione umana e la dimensione spirituale nella formazione iniziale” è il tema proposto per questo incontro, che si svolge a Madrid da oggi al 5 gennaio.

Il programma del corso propone diversi temi di studio: Gesù di Nazareth, modello del sacerdote; finalità e mezzi della dimensione umana e spirituale; formazione e nuove tecnologie; psicologia nella formazione; la vita spirituale, asse della configurazione presbiterale; giurisdizione interna e giurisdizione esterna. Aree al servizio della formazione; i consigli evangelici, l’identificazione con Cristo.

Oltre all’esposizione di questi argomenti, a cui parteciperanno diversi relatori, è stato organizzato un cineforum, in cui, oltre a guardare un film, s’imparerà a organizzarli. Ci sarà anche tempo per condividere e ricevere informazioni diverse.